"Барыс" пропустил 18 шайб и потерпел два поражения подряд в чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел два матча в третий игровой день в рамках 22-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В третий соревновательный день 22-го тура чемпионата 3х3 соперниками казахстанской команды были новосибирская "Сибирь" и омский "Авангард". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первом матче против команды из Новосибирска "Барыс" проиграл со счетом 3:7. Дубль в этой игре на счету Али Касенова, также одной забитой шайбой отметился Станислав Филиппенко.

В следующей встрече против "Авангарда" астанинские хоккеисты потерпели второе поражение за день с итоговым счетом 1:11. Автором единственного гола в составе "Барыса" стал Карим Кажибеков.

Ранее, клуб из Астаны потерпел три поражения и в текущем туре еще не смог одержать ни одной победы.

Завтра, 8 июня, "Барыс" проведет заключительный матч против минского "Динамо".

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