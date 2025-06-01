Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хоккеист сборной Казахстана покинул клуб КХЛ

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Леонид Метальников
Леонид Метальников. Фото: Официальный сайт ХК "Адмирал"

Защитник сборной Казахстана Леонид Метальников покинул "Адмирал", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление владивостокского хоккейного клуба.

Контракт спортсмена подошел к концу и не был продлен. После четырех сезонов в "Адмирале" Метальников покинул клуб.

"Вместе мы прошли долгий путь, и в каждом матче ты показывал бойцовский дух и стабильность в обороне. Удачи в продолжении карьеры", — сказано в сообщении клуба.

Всего в составе "Адмирала" Метальников провел 227 матчей и набрал 27 очков (6 голов + 21 результативная передача).

На момент публикации нет официальной информации о том, где защитник продолжит карьеру. По информации Шайба.kz, в переходе Метальникова заинтересован астанинский "Барыс", который ранее объявил об уходе семерых иностранных хоккеистов.

Отметим, что в составе "Адмирала" остается еще один игрок сборной Казахстана — Аркадий Шестаков. В мае было объявлено, что форвард заключил новый контракт с клубом еще на два сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2251134-hokkeist-sbornoy-kazahstana-pokinul-klub-khl/