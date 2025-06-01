Хоккеист сборной Казахстана покинул клуб КХЛ

Защитник сборной Казахстана Леонид Метальников покинул "Адмирал", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление владивостокского хоккейного клуба.

Контракт спортсмена подошел к концу и не был продлен. После четырех сезонов в "Адмирале" Метальников покинул клуб.

"Вместе мы прошли долгий путь, и в каждом матче ты показывал бойцовский дух и стабильность в обороне. Удачи в продолжении карьеры", — сказано в сообщении клуба.

Всего в составе "Адмирала" Метальников провел 227 матчей и набрал 27 очков (6 голов + 21 результативная передача).

На момент публикации нет официальной информации о том, где защитник продолжит карьеру. По информации Шайба.kz, в переходе Метальникова заинтересован астанинский "Барыс", который ранее объявил об уходе семерых иностранных хоккеистов.

Отметим, что в составе "Адмирала" остается еще один игрок сборной Казахстана — Аркадий Шестаков. В мае было объявлено, что форвард заключил новый контракт с клубом еще на два сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.