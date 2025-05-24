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Сборная Швейцарии оформила разгром и второй год подряд вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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Сборная Швейцарии по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Швейцарии по хоккею. Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Мужская сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Дании в полуфинальном матче чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Авичи Арене" в Стокгольме. Матч завершился разгромной победой швейцарцев со счетом 7:0.

Дубль оформил Нино Нидеррайтер (10 и 18 минуты), который во втором случае реализовал численное преимущество. Еще по шайбе забросили Кен Егер (13), Денис Мальгин (38), Сандро Шмид (45), Дамьен Риа (53) и Тайлер Мой (54, в большинстве). Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Леонардо Дженони, который отразил все 17 бросков в створ своих ворот.

Победа позволила сборной Швейцарии второй раз подряд выйти в финал чемпионата мира. В прошлом году команда стала серебряным призером, повторив свое лучшее достижение в истории.

В решающем матче нынешнего турнира швейцарцы встретятся с американцами, которые в полуфинале одолели шведов. Финал начнется 25 мая в 23:20 по казахстанскому времени.

Датчане уже показали лучший результат на чемпионате мира в своей истории. В заключительном матче они оспорят бронзу со шведами. Эта игра начнется 25 мая в 18:20 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2248533-sbornaya-shveycarii-oformila-razgrom-i-vtoroy-god-podryad-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-hokkeyu/