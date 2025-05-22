Сборная Швеции по хоккею победила действующих чемпионов мира из Чехии в четвертьфинале ЧМ-2025

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч первой стадии плей-офф прошел на "Авичи Арене" в Стокгольме и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

По дублю в составе шведов оформили Лео Карлссон (13 и 35 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве, и Лукас Рэймонд (17, 20). Автором еще одного гола стал Филип Форсберг (56), поразивший пустые ворота. У чехов отличились Роман Червенка (24, в большинстве) и Михаэль Шпачек (49).

Таким образом, сборная Швеции второй раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира. В прошлом году "тре крунур" стали бронзовыми призерами.

Путевку в финал скандинавы оспорят с командой США, которая на старте плей-офф выбила из борьбы Финляндию. Этот полуфинал начнется 24 мая в 17:20 по казахстанскому времени. Победитель поборется золото с Данией или Швейцарией.

Чехи же не смогли защитить чемпионский титул, выигранный год назад. Лучшими игроками команды по итогам нынешнего турнира признали форвардов Давида Пастрняка, Романа Червенку и Якуба Флека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.