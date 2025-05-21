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Ярославский "Локомотив" впервые стал обладателем Кубка Гагарина

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Хоккеисты ярославского "Локомотива" в сезоне 2024/25
Хоккеисты ярославского "Локомотива". Фото: Официальный сайт ХК "Локомотив"

Российский хоккейный клуб "Локомотив" из Ярославля одержал победу в серии с челябинским "Трактором" и стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду в Ярославле прошел пятый матч решающей серии. Основное время закончилось вничью со счетом 1:1.

У хозяев льда шайбу забросил словацкий защитник Мартин Гернат (26 минуты), реализовавший большинство. Гости отыгрались в равных составах благодаря голу американского защитника Стивена Кэмпфера (54). Решающую шайбу в первом овертайме забросил российский форвард Максим Шалунов (69).

Таким образом, "Локомотив" выиграл — 2:1. В серии до четырех побед ярославцы оказались сильнее со счетом 4:1.

Отметим, что должность главного тренера чемпионов занимает российский специалист Игорь Никитин — уроженец Усть-Каменогорска, выступавший за местное "Торпедо" на старте игровой карьеры.

"Локомотив" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее в нынешнем сезоне команда также забрала Кубок Континента за лучший результат в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 7 сентября 2011 года борт с игроками, тренерами и персоналом "Локомотива" попал в авиакатастрофу. Никто из членов команды не выжил. В дальнейшем "Локомотив" возродили, после пропуска сезона ярославцы вернулись в КХЛ в 2012 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2247507-yaroslavskiy-lokomotiv-vpervye-stal-obladatelem-kubka-gagarina/