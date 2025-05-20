Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2025 года

В ночь на среду, 21 мая, по казахстанскому времени завершился групповой этап чемпионата мира 2025 года по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день этой стадии определились обладатели двух последних путевок в плей-офф.

Сборная Австрии в рамках группы А разгромила Латвию со счетом 6:1 и набрала десять очков. Победители поднялись на четвертую позицию и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее из этой группы в четвертьфинал пробились Канада, Швеция и Финляндия. Латвийцы же с девятью очками финишировали на пятой строчке.

В группе В путевку в плей-офф в последнем туре оспаривали сборные Дании и Германии. Основное время этой встречи завершилось вничью со счетом 1:1, в овертайме в формате 3х3 соперники также не выявили победителя. В серии буллитов датчане реализовали две попытки, немцы — ни одной.

Таким образом, скандинавская команда с 11 очками заняла четвертое место и вышла в плей-офф. Немцы с 10 баллами финишировали на пятой позиции.

Четвертьфиналы пройдут 22 мая. В итоге сформировались следующие пары первой стадии плей-офф:

Швейцария — Австрия

США — Финляндия

Швеция — Чехия

Канада — Дания

В полуфинале очные матчи проведут победители первых двух и последних двух пар. Игры следующей стадии запланированы на 24 мая. Финал и матч за третье место пройдут 25 мая.

Напомним, также по итогам группового этапа определились две команды, которые вылетают из топ-дивизиона. Ими стали Казахстан и Франция.

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