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Сборная Канады по хоккею победила Швецию и выиграла группу на ЧМ-2025

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Сборная Канады по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Канады по хоккею. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над Швецией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы А. Матч на "Авичи Арене" в шведском Стокгольме завершился поражением хозяев льда со счетом 3:5.

В составе канадцев по шайбе забросили Трэвис Санхайм (1 минута), Тайсон Ферстер (8), Райан О'Райлли (14), Маклин Селебрини (31) и Натан Маккиннон (45). Авторами голов у шведов стали Элиас Линдхольм (4, в меньшинстве), Маркус Юханссон (24, в большинстве) и Расмус Андерссон (57, в большинстве 6х5).

Победа позволила сборной Канады набрать 19 очков и выиграть группу А. Шведы потерпели первое поражение на турнире и с 18 баллами откатились на вторую позицию. Обе команды продолжат борьбу в плей-офф.

Напомним, ранее во вторник сборная Казахстана по хоккею шестым подряд поражением завершила свое выступление на чемпионате мира и вылетела из топ-дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2247096-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-pobedila-shveciyu-i-vyigrala-gruppu-na-chm-2025/