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Швейцарцы одержали победу со счетом 10:0 перед последним матчем ЧМ-2025 с Казахстаном

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Сборная Швейцарии по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Швейцарии по хоккею. Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Мужская сборная Швейцарии по хоккею одержала крупную победу в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестом туре группы В команда встретилась с Венгрией. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился победой швейцарцев со счетом 10:0.

Хет-трик оформил Андрес Амбюль (6, 51 и 59 минуты), дублями отметились Тимо Майер (8, 34) и Доминик Эгли (32, 51). Еще по шайбе забросили Янис Мозер (36), Андреа Глаузер (55) и Кевин Фиала (60).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Леонардо Дженони, который отразил все все шесть бросков в створ своих ворот.

Сборная Швейцарии, ранее гарантировавшая себе участие в плей-офф, набрала 16 очков и возглавила группу В. По потерянным баллам команду опережает только Чехия.

Венгры с тремя очками идут на шестой позиции и превосходят Казахстан благодаря победе в личной встрече. Меньше баллов (один) только у норвежцев, которые замыкают таблицу.

Отметим, что в последнем туре сборная Казахстана сыграет именно со Швейцарией. Матч начнется 20 мая в 15:20 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246430-shveycarcy-oderzhali-pobedu-so-schetom-10-0-pered-poslednim-matchem-chm-2025-s-kazahstanom/