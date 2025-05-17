Дубли Кросби и Маккиннона помогли сборной Канады оформить очередной разгром на ЧМ-2025

Мужская сборная Канады по хоккею одержала еще одну разгромную победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятом туре группы А команда встретилась со Словакией. Матч прошел на "Авичи Арене" в Стокгольме и завершился со счетом 7:0.

По дублю в составе сборной Канады оформили Сидни Кросби (24 и 47 минуты) и Натан Маккиннон (39, 49), еще по шайбе забросили Брэндон Монтур (15, в большинстве), Тайсон Ферстер (16) и Маклин Селебрини (39). Шатаут оформил голкипер Джордан Биннингтон, который отразил все 14 бросков в створ своих ворот.

Канадцы набрали максимальные 15 очков и закрепились на второй позиции в группе. Их опережают только шведы, в активе которых максимальные 18 баллов после шести встреч. "Кленовые листья" уже обеспечили себе выход в плей-офф. Словаки же с семью очками занимают четвертую позицию.

В параллельном матче группы В сборная Дании обыграла норвежцев со счетом 6:3. В составе победителей дубль оформил Йонас Реннбьерг (28, 35), по шайбе в большинстве забросили Патрик Русселль (14), Миккель Огор (15), Йоахим Блихфельд (31) и Ник Олесен (50). У проигравших отличились Эйрик Сальстен (16), Якоб Берглунд (37) и Томас Ольсен (60, в большинстве).

Победа позволила датчанам набрать девять очков и догнать Германию. По дополнительным показателям скандинавы идут ниже — на пятой позиции. Норвежцы же с одним баллом продолжают замыкать таблицу и находятся в зоне вылета из элитного дивизиона. Напомним, в группе В также выступает сборная Казахстана, которая занимает седьмое место.

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