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Шведские хоккеисты одержали третью подряд "сухую" победу на чемпионате мира

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Сборная Швеции по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Швеции по хоккею. Фото: ANDERS WIKLUND/TT News Agency/AFP via Getty Images

Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Франции и сохранила стопроцентный результат на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках шестого тура группы А. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев льда.

По шайбе забросили Лукас Рэймонд (14 минута), Эмиль Хейнеман (15), Элиас Линдхольм (25, в большинстве) и Исак Лундестрем (45). Шатаут оформил голкипер Самуэль Эрссон, который отразил все 15 бросков в створ своих ворот.

Шведы выиграли третий матч подряд всухую. По ходу турнира они одержали победы в основное время во всех шести встречах. С максимальными 18 очками скандинавская команда лидирует в группе и обеспечила себе участие в плей-офф.

Французы же с одним баллом занимают седьмое место и опережают только словенцев, у которых нет набранных очков после пяти матчей. Таким образом, "трехцветные" точно не выступят в плей-офф, но могут вылететь из элитного дивизиона, если в итоге финишируют последними в группе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246037-shvedskie-hokkeisty-oderzhali-tretyu-podryad-suhuyu-pobedu-na-chempionate-mira/