Сборная США по хоккею забила шесть голов и одержала победу перед матчем с Казахстаном на ЧМ-2025

Мужская сборная США по хоккею одержала победу над Германией на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в пятом туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился победой американцев со счетом 6:3.

В составе сборной США по шайбе забросили Тейдж Томпсон (2 минута, в большинстве), Фрэнк Назар (10), Дрю О'Коннор (15), Конор Гарланд (45, в большинстве), Логан Кули (57) и Клейтон Келлер (59, в пустые ворота). У немцев голами отметились Эрик Мик (29), Йонас Мюллер (35) и Войцех Стаховяк (36, в большинстве).

Победа позволила американцам набрать 11 очков и подняться на третье место в группе. Столько же баллов в активе чехов, у которых есть матч в запасе. Лидируют в таблице швейцарцы, которые набрали 13 очков и обеспечили себе выход в плей-офф.

Напомним, также в группе В выступает сборная Казахстана, пока занимающая седьмую позицию с тремя баллами. Американцы следующий матч проведут именно с командой Олега Болякина. Игра между сборными Казахстана и США начнется 18 мая в 19:20 по времени Астаны.

В другом матче субботы в рамках группы А финны одержали победу над латвийцами со счетом 2:1. В составе "суоми" отличились Юусо Пярссинен (28) и Микко Лехтонен (51, в большинстве). Единственную шайбу латвийцев забросил Родриго Аболс (56).

Данный результат гарантировал сборной Канады попадание в плей-офф. У "кленовых листьев" максимальные 12 очков после четырех матчей. Также в четвертьфинал из этой группы точно выйдет команда Швеции, набравшая максимальные 15 баллов в пяти встречах.

Финны же с 11 очками идут на третьей позиции. Латвийцы с шестью баллами занимают пятую строчку и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

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