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Разгромом завершился матч обидчиков сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

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Сборная Дании по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Дании по хоккею. Фото: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

В пятницу, 16 мая, прошли очередные матчи группы В на чемпионата мире по хоккею 2025 года, который принимают Дания и Швеция, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках группы В встретились сборные Венгрии и Дании. Ранее обе эти команды обыграли казахстанцев.

Очный матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился разгромной волевой победой хозяев льда со счетом 8:2. Сначала венгры забросили две шайбы усилиями Петера Винце (1 минута, в большинстве) и Андраша Михалика (7), но затем скандинавы забили восемь голов.

Хет-трик у датчан оформил Миккель Огор (14, 44, 50), дубль — Маркус Лауридсен (28, 53), оба по разу отличились в большинстве. Еще по шайбе забросили Йеспер Йенсен (35), Патрик Русселль (35) и Матиас Бау (49).

В другом матче группы В сборная Швейцарии обыграла Норвегию со счетом 3:0 благодаря голам Свена Андригетто (9, в большинстве), Грегори Хофмана (15) и Тайлера Моя (29).

По итогам дня швейцарцы возглавили таблицу с 13 очками. Датчане с шестью баллами идут пятыми, венгры с тремя очками занимают шестую позицию, опережая Казахстан за счет победы в личной встрече. Норвежцы с одним баллом замыкают таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245899-razgromom-zavershilsya-match-obidchikov-sbornoy-kazahstana-na-chm-2025-po-hokkeyu/