Дубль Маккиннона помог сборной Канады по хоккею одержать волевую победу на ЧМ-2025

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над Австрией на групповом этапе чемпионата мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч четвертого тура группы А прошел на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился волевой победой канадцев со счетом 5:1.

Австрийцы вышли вперед благодаря голу Винценца Рорера (12 минута). Затем дубль оформил Натан Маккиннон (22, 34), который в первом случае отличился в большинстве. Еще по шайбе в составе сборной Канады забросили Трэвис Конекны (49), Уилл Кайлли (52) и Сидни Кросби (59).

Победа позволила "кленовым листьям" набрать максимальные 12 очков и вернуться на первое место в таблице, обогнав Швецию по дополнительным показателям. Австрийцы с двумя баллами занимают шестую позицию.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.