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Разгромом завершился матч сборных Латвии и Швеции на чемпионате мира 2025 года по хоккею

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Шведский хоккеист Лукас Рэймонд
Лукас Рэймонд. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала "сухую" крупную победу над Латвией на групповом этапе чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы А. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев льда.

Заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон (31 минута), Антон Бенгтссон (31), Лукас Рэймонд (41), Адам Ларссон (49), Мика Зибанеджад (51) и Элиас Линдхольм (59), который реализовал большинство.

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Самуэль Эрссон, отразивший все 19 бросков в створ своих ворот.

Сборная Швеции оформила второй разгром на нынешнем турнире и набрала максимальные 12 очков, что позволило ей возглавить таблицу. Латвийцы с шестью баллами занимают четвертую позицию.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245089-razgromom-zavershilsya-match-sbornyh-latvii-i-shvecii-na-chempionate-mira-2025-goda-po-hokkeyu/