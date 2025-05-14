Разгромом завершился матч сборных Латвии и Швеции на чемпионате мира 2025 года по хоккею

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала "сухую" крупную победу над Латвией на групповом этапе чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы А. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев льда.

Заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон (31 минута), Антон Бенгтссон (31), Лукас Рэймонд (41), Адам Ларссон (49), Мика Зибанеджад (51) и Элиас Линдхольм (59), который реализовал большинство.

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Самуэль Эрссон, отразивший все 19 бросков в створ своих ворот.

Сборная Швеции оформила второй разгром на нынешнем турнире и набрала максимальные 12 очков, что позволило ей возглавить таблицу. Латвийцы с шестью баллами занимают четвертую позицию.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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