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Сборная США по хоккею сенсационно потеряла очко в матче группы с Казахстаном на ЧМ-2025

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Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Мужская сборная США по хоккею потеряла очко в матче с Норвегией на групповом этапе чемпионата мира 2025 года в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в четвертом туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился победой американцев в овертайме со счетом 6:5.

В основное время у сборной США дважды отличился Тейдж Томпсон (13 и 23 минуты), который во втором случае реализовал большинство. Еще по шайбе забросили Каттер Готье (5), Клейтон Келлер (8) и Майкл Маккэррон (18).

Норвежцы отыграли отставание в четыре гола и смогли сравнять счет в концовке. Хет-трик в их составе оформил Стиан Сольберг (10, 27, 59), который дважды отличился в большинстве. Еще по шайбе забросили Мартин Реннильд (33) и Ноа Стеен (52).

В овертайме в формате 3х3 победу американцам принес Томпсон (65), таким образом оформивший хет-трик.

По итогам матча сборная США набрала два очка. Суммарно в активе американцев теперь восемь баллов, они идут на третьей позиции, уступая Чехии и Швейцарии. Норвежцы набрали первое очко и занимают седьмую строчку, опережая Данию. На одну позицию выше находится Казахстан с тремя баллами.

Отметим, в параллельном матче группы А сборная Словакии одержала победу над Францией со счетом 2:1 благодаря голам Мартина Хромьяка (30) и Мислава Росандича (50, в большинстве). У проигравших единственную шайбу забросил Луи Будон (35).

Словаки набрали семь очков и поднялись на промежуточную третью позицию. Французы с одним баллом идут седьмыми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245083-sbornaya-ssha-po-hokkeyu-sensacionno-poteryala-ochko-v-matche-gruppy-s-kazahstanom-na-chm-2025/