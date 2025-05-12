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Сборная США по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира 2025 года

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Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Мужская сборная США по хоккею проиграла Швейцарии в рамках чемпионата мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в третьем туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 3:0 в пользу швейцарцев.

Заброшенными шайбами в равных составах отметились Дамьен Риа (13 минута), Йонас Зигенталер (16) и Дин Кукан (52).

Поражение стало первым для сборной США на нынешнем турнире. Ранее команда одержала две "сухие" разгромные победы.

В активе американцев остается шесть очков, они занимают второе место в таблице. Швейцарцы же с семью баллами вышли на промежуточную первую позицию. Напомним, в группе В также выступает сборная Казахстана, которая пока с тремя очками замыкает топ-5.

В другом матче понедельника австрийцы по буллитам обыграли словаков со счетом 3:2 в рамках группы А. В основное время у Австрии отличились Петер Шнайдер (8) и Марко Каспер (12), у Словакии — Самуэль Гонзек (27) и Матуш Сукель (51).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2244288-sbornaya-ssha-po-hokkeyu-poterpela-pervoe-porazhenie-na-chempionate-mira-2025-goda/