Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Канады по хоккею одержала волевую разгромную победу на чемпионате мира

Опубликовано:

Канадский хоккеист Натан Маккиннон
Натан Маккиннон. Фото: Michael Campanella/Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею одержала первую крупную победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А команда встретилась с Латвией. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился волевой победой канадцев со счетом 7:1.

Латвийцы вышли вперед благодаря голу Эдуарда Тралмакса (8 минута), однако затем "кленовые листья" забросили семь шайб подряд. У победителей по дублю оформили Тревис Конекны (10 и 40 минуты), который во втором случае отметился в меньшинстве, и Кент Джонсон (28, 32), еще по разу отличились Натан Маккиннон (11), Маклин Селебрини (46) и Барретт Хэйтон (56).

Сборная Канады набрала максимальные шесть очков после двух матчей при общей разнице голов +10. Команда возглавляет группу А, опережая по дополнительным показателям шведов. Латвийцы же с тремя баллами занимают промежуточную пятую позицию.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243877-sbornaya-kanada-po-hokkeyu-oderzhala-volevuyu-razgromnuyu-pobedu-na-chempionate-mira/