Сборная Канады по хоккею одержала волевую разгромную победу на чемпионате мира

Мужская сборная Канады по хоккею одержала первую крупную победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А команда встретилась с Латвией. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился волевой победой канадцев со счетом 7:1.

Латвийцы вышли вперед благодаря голу Эдуарда Тралмакса (8 минута), однако затем "кленовые листья" забросили семь шайб подряд. У победителей по дублю оформили Тревис Конекны (10 и 40 минуты), который во втором случае отметился в меньшинстве, и Кент Джонсон (28, 32), еще по разу отличились Натан Маккиннон (11), Маклин Селебрини (46) и Барретт Хэйтон (56).

Сборная Канады набрала максимальные шесть очков после двух матчей при общей разнице голов +10. Команда возглавляет группу А, опережая по дополнительным показателям шведов. Латвийцы же с тремя баллами занимают промежуточную пятую позицию.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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