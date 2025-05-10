Шведские хоккеисты забросили три шайбы за минуту и спаслись от сенсационного поражения на ЧМ-2025

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над командой Австрии в домашнем матче чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках группы А, игры которой проходят в Стокгольме. Шведы одержали победу со счетом 4:2, причем три шайбы они забросили в концовке в течение минуты.

В составе скандинавской команды дубль оформил Мика Зибанеджад (34 и 58 минуты), который в первом случае отличился в большинстве. Еще по голу занесли себе в актив Юнас Бродин (58) и Александер Веннберг (59), отличившиеся в форматах 6х5 и 5х6 соответственно. У австрийцев по шайбе забросили Беньямин Баумгартнер (26) и Марко Каспер (53).

Победа позволила сборной Швеции набрать максимальные шесть очков после двух матчей и укрепить лидерство в группе. Австрийцы после двух поражений не имеют баллов в активе и занимают шестую позицию.

Напомним, четыре сильнейшие команды каждой из двух групп выйдут в плей-офф. Национальные сборные, которые окажутся слабейшими в каждой восьмерки, вылетят из элитного дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.