Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Шведские хоккеисты забросили три шайбы за минуту и спаслись от сенсационного поражения на ЧМ-2025

Опубликовано:

Сборная Швеции по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Швеции по хоккею. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала волевую победу над командой Австрии в домашнем матче чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках группы А, игры которой проходят в Стокгольме. Шведы одержали победу со счетом 4:2, причем три шайбы они забросили в концовке в течение минуты.

В составе скандинавской команды дубль оформил Мика Зибанеджад (34 и 58 минуты), который в первом случае отличился в большинстве. Еще по голу занесли себе в актив Юнас Бродин (58) и Александер Веннберг (59), отличившиеся в форматах 6х5 и 5х6 соответственно. У австрийцев по шайбе забросили Беньямин Баумгартнер (26) и Марко Каспер (53).

Победа позволила сборной Швеции набрать максимальные шесть очков после двух матчей и укрепить лидерство в группе. Австрийцы после двух поражений не имеют баллов в активе и занимают шестую позицию.

Напомним, четыре сильнейшие команды каждой из двух групп выйдут в плей-офф. Национальные сборные, которые окажутся слабейшими в каждой восьмерки, вылетят из элитного дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243664-shvedskie-hokkeisty-zabrosili-tri-shayby-za-minutu-i-spaslis-ot-sensacionnogo-porazheniya-na-chm-2025/