"Барыс" одержал разгромную победу в матче нового чемпионата КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" сыграл два матча в третий игровой день 19-го тура чемпионата КХЛ формата 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива в третий игровой день были магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первой встрече против магнитогорской команды "Барыс" уступил по буллитами со счетом 3:4. В составе астанчан хет-трик в активе Станислава Александрова.

В матче против "Авангарда" столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 9:2. За "Барыс" дублем отметились Станислав Александров, Саян Данияр и Михаил Рахманов, по одной шайбе на счету Дмитрия Макеева, Али Касенова и Темирлана Китарова.

19-й тур чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги продолжится завтра, 4 мая. "Барыс" сыграет с уфимским "Салават Юлаевым".

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