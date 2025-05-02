"Понимали, что у нас сильная команда": Ротенберг упрекнул организаторов хоккейного турнира в Астане

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг прокомментировал поражение во второй встрече хоккейного турнира в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В пятницу россияне провели свою вторую игру на "Qazaqstan Hockey Open". На "Барыс Арене" команда уступила белорусам со счетом 2:4. Днем ранее российские хоккеисты обыграли сборную Казахстана (4:1).

В заключительном матче турнира в субботу казахстанцы сыграют с белорусами. Таким образом, хозяева соревнований стали единственной командой с днем отдыха по календарю.

"Я думаю, что организаторы понимали тот факт, что у нас сильная команда, и построили график игр в пользу хозяев турнира. В любом случае хочу сказать спасибо нашей команде, мы не ищем оправданий! Мы выжимали максимум с точки зрения физиологии. Где‑то нам не хватило микромоментов, но в третьем периоде наши хоккеисты проявили характер и могли сравнять счет", — заявил Ротенберг.

Он добавил, что каждая победа дается российской команде "потом и кровью", а следующем матче хоккеисты будут стремиться к реваншу.

Напомним, после первой встречи на турнире в Астане Ротенберг дал совет сборной Казахстана.

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