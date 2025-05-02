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"Барыс" одержал вторую победу подряд в новом чемпионате КХЛ

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Матч "Барыс" - "Салават Юлаев"
Матч "Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу во второй соревновательный день 19-го тура чемпионата 3х3 КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды во второй соревновательный день был уфимский "Салават Юлаев". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" и завершилась волевой победой "Барыса" со счетом 4:3.

По ходу встречи астанчане уступали в три шайбы, однако затем подопечные Павла Глотова смогли перевернуть игру благодаря дублю Али Касенова, а также голам Дмитрия Макеева и Михаила Рахманова. Голкипер столичной команды Роман Калмыков отразил 17 бросков в створ.

Завтра, 3 мая, "Барыс" проведет две встречи в рамках 19-го тура против магнитогорского "Металлурга" и омского "Авангарда".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2241414-barys-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-novom-chempionate-khl/