"Барыс" одержал вторую победу подряд в новом чемпионате КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу во второй соревновательный день 19-го тура чемпионата 3х3 КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды во второй соревновательный день был уфимский "Салават Юлаев". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" и завершилась волевой победой "Барыса" со счетом 4:3.

По ходу встречи астанчане уступали в три шайбы, однако затем подопечные Павла Глотова смогли перевернуть игру благодаря дублю Али Касенова, а также голам Дмитрия Макеева и Михаила Рахманова. Голкипер столичной команды Роман Калмыков отразил 17 бросков в створ.

Завтра, 3 мая, "Барыс" проведет две встречи в рамках 19-го тура против магнитогорского "Металлурга" и омского "Авангарда".

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