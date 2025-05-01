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"Барыс" набрал очки за победу в матче нового чемпионата КХЛ

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Матч "Барыс" - "Авангард"
Матч "Барыс" - "Авангард": пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел два матча в первый игровой день 19-го тура чемпионата КХЛ 3 на 3, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива в первый соревновательный день стали омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург". Оба матча проходили в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В стартовой игре против омской команды "Барыс" уступил со счетом 4:7. Забитыми шайбами в составе астанинского клуба отметились Владимир Корчагин, Саян Данияр, Темирлан Китаров и Али Касенов.

В следующем матче столичная команда смогла одержать победу на "Металлургом" со счетом 7:6. В составе победителей по дублю в свой актив записали Саян Данияр и Михаил Рахманов, также по одной шайбе на счету Али Касенова, Станислава Александрова и Темирлана Китарова.

Победа позволила "Барысу" набрать 29 очков в чемпионате КХЛ 3х3.

Матчи 19-го тура продолжатся завтра, 2 мая. "Барыс" сыграет против уфимского "Салават Юлаев".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2241102-barys-nabral-ochki-za-pobedu-v-matche-novogo-chempionata-khl/