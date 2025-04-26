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Казахстанские хоккеисты завершили чемпионат мира поражением от Украины

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Михаил Трушков / Казахстанская федерация хоккея

Мужская юношеская сборная Казахстана по хоккею (U18) проиграла Украине в заключительном матче чемпионата мира 2025 года в дивизионе IA, передает корреспондент NUR.KZ.

Очный матч команд закрыл соревновательную программу турнира в венгерском Секешфехерваре.

Сборная Украины одержала победу со счетом 3:2 благодаря голам Андрея Выставкина (1 минута), Николая Косарева (34) и Артема Ратушняка (35). В составе казахстанской команды по шайбе забросили Алишер Саркенов (30, в большинстве) и Алихан Бакыт (37).

Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли итоговое второе место. Выше них оказались только датчане, которые заработали максимальные 15 баллов и вышли в элитный дивизион.

Казахстанцы с семью очками заняли третье место и стали бронзовыми призерами. Команда опередила Словению (пять баллов), Венгрию (три) и Австрию (три), которая выбыла в низшую лигу.

Лучшим игроком сборной Казахстана в матче с украинцами признали защитника Дамира Бритикова. Самым ценным хоккеистом команды по итогам всего турнира назвали форварда Алишера Саркенова, который суммарно набрал пять очков (две шайбы + три голевые передачи).

Напомним, в прошлом году сборная Казахстана выступила в элитном дивизионе, но вылетела из него.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2239719-kazahstanskie-hokkeisty-zavershili-chempionat-mira-porazheniem-ot-ukrainy/