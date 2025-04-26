"Барыс" потерпел два поражения за день в турнире от КХЛ

Астанинский "Барыс" в субботу, 26 апреля, потерпел два поражения в турнире 3х3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда в рамках игрового дня сначала встретилась с белорусским "Динамо" из Минска. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, причем "Барыс" упустил преимущество в три шайбы, которые забросили Михаил Рахманов, Саян Данияр и Станислав Александров. В серии буллитов минчане оказались сильнее, что принесло им итоговую победу — 4:3.

Во втором матче субботы "Барыс" потерпел поражение от российской "Сибири" из Новосибирска со счетом 3:5. В этой встрече у казахстанской команды голами отметились Рахманов, Дмитрий Макеев и Владимир Корчагин, который реализовал буллит.

Таким образом, теперь в активе астанчан 27 очков. "Барыс" занимает последнее четвертое место в своем дивизионе и имеет худший результат из всех восьми команд-участниц турнира.

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