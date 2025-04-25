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"Барыс" пропустил девять шайб и потерпел второе подряд поражение

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Казахстанские хоккеисты Михаил Рахманов и Саян Данияр (слева направо)
Михаил Рахманов и Саян Данияр (слева направо). Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел второе подряд поражение в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу столичная команда провела один матч 18-го тура — против российского "Металлурга" из Магнитогорска. Встреча прошла в Москве и завершилась поражением "Барыса" со счетом 6:9.

Дублем у астанчан отметился Владимир Корчагин, еще по шайбе забросили Станислав Александров, Дмитрий Макеев, Михаил Рахманов и Александр Перкин.

Напомним, днем ранее "Барыс" в рамках 18-го тура одержал одну победу и потерпел еще одно поражение.

С 26 очками казахстанская команда занимает последнее четвертое место в дивизионе FONBET. Это худший показатель среди всех восьми клубов, которые участвуют в чемпионате 3х3.

26 апреля "Барысу" предстоит вновь сыграть с российской "Сибирью" из Новосибирска и белорусским "Динамо" из Минска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2239332-barys-propustil-devyat-shayb-i-poterpel-vtoroe-podryad-porazhenie/