Чемпионат Казахстана по хоккею завершился 19-й победой "Айсулу"

Алматинский хоккейный клуб "Айсулу" второй раз подряд и 19-й раз в истории стал чемпионом Казахстана среди женских команд, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг очередной сезон завершился вынесенным матчем третьего тура группы А. Астанинская "Томирис" одержала победу над усть-каменогорским "Торпедо" со счетом 4:2.

В итоге столичная команда с 23 очками заняла второе место в группе А. "Торпедо" с одним баллов расположилось на третьей позиции.

Первую строчку заняли хоккеистки "Айсулу", которые набрали 27 очков. Алматинки обновили собственный рекорд по числу побед в чемпионате Казахстана. Теперь в их активе 19 титулов.

"Айсулу" показала лучший результат по количеству заброшенных и пропущенных шайб (83:21). Лучшим бомбардиром группы А стала канадка Кэйсиди Мэйплторп из алматинской команды, которая набрала 40 очков (29 шайб + 11 голевых передач) при показателе полезности "+33".

Среди вратарей лидером оказалась россиянка Александра Сафонова. Голкипер "Айсулу" в среднем пропускала 1,1 шайбы за игру при 95,3% отраженных бросков.

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