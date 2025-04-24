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Казахстанские хоккеисты одержали вторую победу на чемпионате мира 2025 года

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская юношеская сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала вторую победу на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IA, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда встретилась с австрийцами в четвертом туре соревнований, которые проходят в венгерском Секешфехерваре. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанцев.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Бексултан Макыш (6 минута, в большинстве), Аристарх Киреев (14), Руслан Тусупбеков (15, в большинстве 5х3) и Санжар Ибрагим (59, в пустые ворота). У австрийцев голами отметились Леон Коларик (36) и Пауль Оберхаузер (50).

Победа в основное время позволила сборной Казахстана набрать семь очков и подняться на третье место. Выше находятся только Дания и Украина, в активе которых по девять баллов. При этом у скандинавской команды есть матч в запасе.

Заключительную встречу сборная Казахстана проведет 26 апреля. Игра с украинцами начнется в 22:30 по времени Астаны.

Победитель лиги IA выйдет в элитный дивизион чемпионата мира. Казахстанцы могут занять первое место только при победе над Украиной в основное время, а также если датчане проиграют оба оставшихся матча в основное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2239104-kazahstanskie-hokkeisty-oderzhali-vtoruyu-pobedu-na-chempionate-mira-2025-goda/