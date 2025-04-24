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"Барыс" одержал победу в стартовом матче тура нового чемпионата КХЛ

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Хоккейный клуб "Барыс"
Хоккейный клуб "Барыс". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел два матча в первый игровой день 18-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива в первый соревновательный день стали новосибирская "Сибирь" и минское "Динамо". Встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

«Барыс» открыл 18 тур чемпионата КХЛ 3х3 двумя матчами. Главным героем первой встречи стал Владимир Корчагин, который сначала в основное время трижды поразил ворота «Сибири», а затем и реализовал победный буллит.Также свои снайперские счета пополнили Саян Данияр и Дмитрий Макеев. Итоговый счет противостояния - 6:5 (Б) в пользу астанинского клуба.

В матче против минского «Динамо» подопечные Павла Глотова не смогли раздобыть очки. Голами отметились Саян Данияр, Владимир Корчагин и Михаил Рахманов. На счету Джохара Дударкиева 21 спасение. Итоговый счет встречи - 3:6 в пользу минской команды.

18-й тур чемпионата КХЛ 3 на 3 продолжится завтра, 25-го апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2239047-barys-oderzhal-pobedu-v-startovom-matche-tura-novogo-chempionata-khl/