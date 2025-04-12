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Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира

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Казахстанские хоккеистки Дильназ Саяхаткызы, Александра Шегай и Мунира Саяхаткызы (слева направо)
Дильназ Саяхаткызы, Александра Шегай и Мунира Саяхаткызы (слева направо). Фото: Казахстанская федерация хоккея

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Великобритании на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IB, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура соревнований, которые проходят в британском Дамфрисе.

Хозяйки льда одержали победу со счетом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Элли Уоллес (18 минута) и Чамоникс Джексон (47) в равных составах. Голкипер Николь Джексон отразила все 20 бросков в створ своих ворот.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана была признана вратарь Арина Щеколова, в активе которой 29 сейвов.

Благодаря победе британки набрали четыре очка и поднялись на четвертое место, обогнав казахстанок. Отечественная команда потерпела второе подряд поражение и с тремя баллами опустилась на пятую позицию. Теперь казахстанки опережают только словенок, которые проиграли все три матча.

В следующем туре национальная команда встретится с Латвией. Матч начнется 13 апреля в 20:30 по казахстанскому времени. Завершат турнир отечественные хоккеистки игрой со словенками, которая стартует 15 апреля в 17:00.

Также в этом дивизионе выступают Италия и Южная Корея. Сильнейшая из шести команд получит повышение в классе. Сборная, которая займет последнее место, вылетит в лигу ниже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2235288-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-poterpela-vtoroe-porazhenie-na-chempionate-mira/