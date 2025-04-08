Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора "Барыса"

Опубликовано:

Казахстанский спортивный функционер Нурлан Оразбаев
Нурлан Оразбаев. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на официальном сайте объявил об уходе Нурлана Оразбаева с поста генерального директора по окончании регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ.

Бывший хоккеист и спортивный менеджер занял эту должность в прошлом октябре после отставки Бориса Иванищева. По итогам сезона "Барыс" занял последнее место в КХЛ и в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф.

На момент публикации в релизе об уходе Оразбаева не приводится дополнительная информация. Также нет официальных данных о том, кто займет вакантный пост.

Отметим, что Оразбаев ранее руководил "Барысом" с 2006-го по 2012-й, а также с 2013-го по 2015-й.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2234169-nurlan-orazbaev-pokinul-post-generalnogo-direktora-barysa/