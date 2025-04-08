Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора "Барыса"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на официальном сайте объявил об уходе Нурлана Оразбаева с поста генерального директора по окончании регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ.

Бывший хоккеист и спортивный менеджер занял эту должность в прошлом октябре после отставки Бориса Иванищева. По итогам сезона "Барыс" занял последнее место в КХЛ и в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф.

На момент публикации в релизе об уходе Оразбаева не приводится дополнительная информация. Также нет официальных данных о том, кто займет вакантный пост.

Отметим, что Оразбаев ранее руководил "Барысом" с 2006-го по 2012-й, а также с 2013-го по 2015-й.

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