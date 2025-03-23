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"Барыс" одержал победу в заключительном матче тура нового чемпионата КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Авангард"
Момент матча "Барыс" - "Авангард". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу в последнем матче 13-го тура чемпионата 3 на 3 Континеyтальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в заключительной встрече тура был омский "Авангард". Матч прошел на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершился победой астанчан со счетом 6:4.

Хет-трик в ворота омичей оформил Вячеслав Колесников, дубль на счету Владимира Корчагина и автором еще одной забитой шайбы стал Дмитрий Макеев.

На данный момент "Барыс" занимает последнее, четвертое, место в дивизионе Фонбет, имея в своем активе 21 балл.

Следующие матчи столичный коллектив проведет в рамках 15-го тура, который пройдет с 3-го по 6-е апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2230244-barys-oderzhal-pobedu-v-zaklyuchitelnom-matche-tura-novogo-chempionata-khl/