"Барыс" одержал победу в заключительном матче тура нового чемпионата КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу в последнем матче 13-го тура чемпионата 3 на 3 Континеyтальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанской команды в заключительной встрече тура был омский "Авангард". Матч прошел на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершился победой астанчан со счетом 6:4.
Хет-трик в ворота омичей оформил Вячеслав Колесников, дубль на счету Владимира Корчагина и автором еще одной забитой шайбы стал Дмитрий Макеев.
На данный момент "Барыс" занимает последнее, четвертое, место в дивизионе Фонбет, имея в своем активе 21 балл.
Следующие матчи столичный коллектив проведет в рамках 15-го тура, который пройдет с 3-го по 6-е апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2230244-barys-oderzhal-pobedu-v-zaklyuchitelnom-matche-tura-novogo-chempionata-khl/