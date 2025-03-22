"Барыс" пропустил 14 шайб и проиграл два матча за один день в чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел два поражения в очередной соревновательный день 13-го тура чемпионата формата 3 на 3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках очередного соревновательного дня 13-го тура "Барыс" проводил две встречи против новосибирской "Сибири" и казанского "Ак Барса". Оба матча прошли в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первой игре казахстанская команда уступила в упорной борьбе клубу из Новосибирска со счетом 3:5. Забитыми шайбами в составе астанчан отметились Абай Мангисбаев, Станислав Александров и Станислав Филиппенко.

Во втором матче "Барыс" потерпел "сухое" разгромное поражение от "Ак Барса" со счетом 0:9.

На данный момент столичный коллектив замыкает квартет "Фонбет", имея в своем активе 19 очков. Завтра, казахстанский клуб проведет заключительный матч 13-го тура против омского "Аванагарда".

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