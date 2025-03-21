"Барыс" упустил преимущество в две шайбы и потерпел второе подряд поражение в новом чемпионате КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в рамках 13-го тура чемпионата 3х3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередной матч нового турнира прошел в пятницу в Москве. "Барыс" вел с преимуществом в два гола, но в итоге проиграл со счетом 3:4.

В составе астанчан дубль оформил Абай Мангисбаев, еще одну шайбу забросил Владимир Корчагин. По ходу встречи Мангисбаев, а также Дмитрий Макеев и Вячеслав Колесников не реализовали буллиты.

Поражение стало для "Барыса" вторым подряд. С 19 очками казахстанская команда занимает последнее место в своем дивизионе и всей лиге, в которой участвуют еще семь клубов.

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