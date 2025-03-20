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"Барыс" со счетом 0:8 проиграл "Кошачье дерби" в конце регулярного чемпионата КХЛ

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Казахстанские хоккеисты Мади Диханбек и Артем Шестаков (слева направо)
Мади Диханбек и Артем Шестаков (слева направо). Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел крупное домашнее поражение от казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч, который называют "Кошачьим дерби", прошел на "Астана Арене". Для обеих команд эта встреча стала предпоследней в регулярном чемпионате.

Гости одержали разгромную победу со счетом 8:0. По дублю оформили Кирилл Семёнов (13 и 51 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве, и Александр Барабанов (16, 41). Еще по голу занесли себе в актив Семен Терехов (32), Дмитрий Яшкин (36), Дмитрий Кателевский (56) и Степан Фальковский (59).

Для "Барыса" поражение стало третьим подряд. В активе астанчан 35 очков, команда не поднимется выше последнего места в таблице Восточной конференции и всей КХЛ.

Заключительный матч сезона "Барыс" проведет на домашнем льду 22 марта. Соперником будет уфимский "Салават Юлаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2229881-barys-so-schetom-0-8-proigral-koshache-derbi-v-konce-regulyarnogo-chempionata-khl/