Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" обыграл лидера в матче нового чемпионата КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках 13-го тура чемпионата 3 на 3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды в первый игровой день 13-го тура были казанский "Ак Барс" и новосибирская "Сибирь". Матчи проходили в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первая встреча против казанцев завершилась победой астанинского коллектива со счетом 4:3. Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Али Касенов, по одному голу на счету Дмитрия Макеева и Владимира Корчагина.

Во второй игре против "Сибири" "Барыс" уступил со счетом 4:6. В этом матче дубль на счету Станислава Александрова, также по одной шайбе в ворота соперников забили Али Касенов и Дмитрий Макеев.

Матчи 13-го тура продолжатся завтра, 21-го марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2229833-barys-obygral-lidera-v-matche-novogo-chempionata-khl/