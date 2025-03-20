"Барыс" обыграл лидера в матче нового чемпионата КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках 13-го тура чемпионата 3 на 3 под эгидой Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды в первый игровой день 13-го тура были казанский "Ак Барс" и новосибирская "Сибирь". Матчи проходили в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первая встреча против казанцев завершилась победой астанинского коллектива со счетом 4:3. Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Али Касенов, по одному голу на счету Дмитрия Макеева и Владимира Корчагина.

Во второй игре против "Сибири" "Барыс" уступил со счетом 4:6. В этом матче дубль на счету Станислава Александрова, также по одной шайбе в ворота соперников забили Али Касенов и Дмитрий Макеев.

Матчи 13-го тура продолжатся завтра, 21-го марта.

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