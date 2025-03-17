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"Барыс" проиграл заключительный выездной матч сезона КХЛ

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Матч "Сибири" и "Барыса" в КХЛ сезона 2024/25
Матч "Сибири" и "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел выездное поражение от новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на домашнем льду российской команды. Для "Барыса" этот матч стал последним выездным в нынешнем сезоне.

Хозяева одержали победу со счетом 3:2 благодаря голам Энди Андреоффа (15 минута, в большинстве), Павла Гоголева (16) и Никиты Короткова (18). В составе гостей по шайбе забросили Динмухамед Кайыржан (6) и Бейбарыс Оразов (39).

Поражение стало для "Барыса" вторым подряд. Команда по-прежнему занимает последнее место в таблице Восточной конференции и всей лиги.

Астанчанам осталось провести два домашних матча в нынешнем сезоне КХЛ — против уфимского "Салавата Юлаева" и казанского "Ак Барса".

"Сибирь" же благодаря победе над "Барысом" обеспечила себе участие в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2228802-barys-proigral-zaklyuchitelnyy-vyezdnoy-match-sezona-khl/