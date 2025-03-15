Известного российского хоккеиста отстранили за допинг

Российский хоккеист Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление московского ЦСКА, за который выступает спортсмен.
В столичном клубе сообщили, что форвард временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела.
В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги подтвердили РИА Новости Спорт получение уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о запрещенной субстанции в пробе Каменева.
Официально детали проваленного теста не разглашаются, но "Спорт-Экспресс" информирует о вероятном обнаружении мельдония. Данное вещество запрещено с 2016 года и относится к категории "Гормоны и модуляторы метаболизма".
Каменеву 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе московской команды форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Также в активе россиянина 66 матчей в Национальной хоккейной лиге в клубах "Нэшвилл Предаторз" и "Колорадо Эвеланш".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2228369-izvestnogo-rossiyskogo-hokkeista-otstranili-za-doping/