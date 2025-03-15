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"Барыс" проиграл предпоследний выездной матч в сезоне КХЛ

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Хоккеисты "Барыса" в сезне 2024/25
Хоккеисты "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел выездное поражение от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в России и завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.

Хет-трик оформил Олег Ли (1, 22 и 58 минуты), который свою третью шайбу забросил в большинстве. Еще по голу у хабаровчан забили Владислав Барулин (6) и Евгений Грачев (12, в большинстве).

В составе гостей по шайбе забросили Роман Старченко (37) и Динмухамед Кайыржан (43, в большинстве).

В активе "Барыса" осталось 35 очков. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции и всей лиги.

Астанчанам предстоит провести еще три матча в сезоне. Сначала они на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью", а затем примут казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2228334-barys-proigral-predposledniy-vyezdnoy-match-v-sezone-khl/