"Барыс" проиграл предпоследний выездной матч в сезоне КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел выездное поражение от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в России и завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.

Хет-трик оформил Олег Ли (1, 22 и 58 минуты), который свою третью шайбу забросил в большинстве. Еще по голу у хабаровчан забили Владислав Барулин (6) и Евгений Грачев (12, в большинстве).

В составе гостей по шайбе забросили Роман Старченко (37) и Динмухамед Кайыржан (43, в большинстве).

В активе "Барыса" осталось 35 очков. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции и всей лиги.

Астанчанам предстоит провести еще три матча в сезоне. Сначала они на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью", а затем примут казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

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