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"Барыс" всухую проиграл ЦСКА в матче КХЛ

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Матч "Барыса" и ЦСКА в сезоне 2024/25
Матч "Барыса" и ЦСКА. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел "сухое" домашнее поражение от московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в столице на "Барыс Арене" и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенной шайбой отметился Владислав Провольнев (2 минута). Дубль оформил Станислав Галиев (9, 22), который первый гол забил в большинстве.

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил Павел Хомченко, отразивший все 27 бросков в створ своих ворот.

В активе "Барыса" осталось 33 очка. Команда по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции и всей лиги.

Следующий матч станет для астанчан первым в рамках последней выездной серии сезона. 13 марта казахстанская команда сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом".

Напомним, "Барыс" не претендует на попадание в плей-офф КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2226620-barys-vsuhuyu-proigral-cska-v-matche-khl/