Разгромным поражением завершился матч "Барыса" в новом чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в последнем матче девятого тура был омский "Авангард". Встреча проходила в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась разгромным поражением "Барыса" со счетом 3:7.

Забитыми шайбами в составе астанинской команды отметились Темирлан Китаров, Станислав Александров и Абай Мангисбаев.

Таким образом, "Барыс" не смог одержать ни одной победы в рамках девятого тура. На данный момент казахстанский клуб занимает последнее место в дивизионе Фонбет, имея в своем активе десять очков.

Следующие матчи в чемпионате КХЛ 3х3 астанинцы проведут в рамках 11-го тура с 6-го по 10-е марта.

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