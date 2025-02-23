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Разгромным поражением завершился матч "Барыса" в новом чемпионате КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс": пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в последнем матче девятого тура был омский "Авангард". Встреча проходила в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась разгромным поражением "Барыса" со счетом 3:7.

Забитыми шайбами в составе астанинской команды отметились Темирлан Китаров, Станислав Александров и Абай Мангисбаев.

Таким образом, "Барыс" не смог одержать ни одной победы в рамках девятого тура. На данный момент казахстанский клуб занимает последнее место в дивизионе Фонбет, имея в своем активе десять очков.

Следующие матчи в чемпионате КХЛ 3х3 астанинцы проведут в рамках 11-го тура с 6-го по 10-е марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2223059-razgromnym-porazheniem-zavershilsya-match-barysa-v-novom-chempionate-khl/