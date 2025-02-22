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"Барыс" пропустил 14 шайб и проиграл два матча за день в чемпионате КХЛ

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ХК "Барыс
ХК "Барыс. Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел два поражения за один игровой день девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды в третьем игровом дне девятого тура лиги 3х3 были минское "Динамо" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первое противостояние против клуба из Челябинска завершилось поражением "Барыса" со счетом 3:7. Забитыми шайбами за астанинскую команду отметились Александр Мигунов, Дмитрий Макеев и Абай Мангисбаев.

В заключительном матче соревновательного дня астанинцы уступили со счетом 2:7 белорусскому коллективу. Дубль на счету Станислава Александрова.

На данный момент "Барыс" замыкает дивизион Фонбет, имея в своем активе десять очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2222931-barys-propustil-14-shayb-i-proigral-dva-matcha-za-den-v-chempionate-khl/