"Барыс" пропустил 14 шайб и проиграл два матча за день в чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел два поражения за один игровой день девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды в третьем игровом дне девятого тура лиги 3х3 были минское "Динамо" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первое противостояние против клуба из Челябинска завершилось поражением "Барыса" со счетом 3:7. Забитыми шайбами за астанинскую команду отметились Александр Мигунов, Дмитрий Макеев и Абай Мангисбаев.

В заключительном матче соревновательного дня астанинцы уступили со счетом 2:7 белорусскому коллективу. Дубль на счету Станислава Александрова.

На данный момент "Барыс" замыкает дивизион Фонбет, имея в своем активе десять очков.

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