Сборная Канады по хоккею в овертайме вырвала победу в финале Турнира четырех наций

Мужская сборная Канады стала чемпионом Турнира четырех наций, который заменил Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче "кленовые листья" встретились с командой США. Соперники уже играли на групповом этапе, и тогда американцы одержали победу со счетом 3:1.

Основное время финала завершилось вничью — 2:2. У канадцев отличились Натан Маккиннон (5 минута) и Сэм Беннетт (34), у американцев — Брэди Ткачук (17) и Джейк Сандерсон (28). Победную шайбу в овертайме в формате 5х5 забросил Коннор Макдэвид (69).

Таким образом, сборная Канады стала первым в истории чемпионом Турнира четырех наций. Американцы выиграли серебро. Третье место по итогам группового этапа заняли шведы, четвертыми стали финны.

Лучшим игроком Турнира четырех наций признали Маккиннона, который забросил по одной шайбе в каждом из четырех матчей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.