Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" проиграл два матча со счетом 5:12 в новом чемпионате КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел два поражения в рамках девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива первого соревновательного дня девятого тура были минское "Динамо" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первый матч против "Динамо" завершился минимальным поражением со счетом 4:5. Авторами забитых шайб стали Станислав Филиппенко, Станислав Александров, Абай Мангисбаев и Александр Перкин.

Во второй игре против "Трактора" "Барыс" уступил со счетом 1:7. Единственную шайбу в составе астанинского клуба забил Станислав Филиппенко.

Девятый тур чемпионата КХЛ 3х3 продолжится завтра, 21 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2222378-barys-proigral-dva-matcha-so-schetom-5-12-v-novom-chempionate-khl/