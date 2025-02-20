"Барыс" проиграл два матча со счетом 5:12 в новом чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел два поражения в рамках девятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива первого соревновательного дня девятого тура были минское "Динамо" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первый матч против "Динамо" завершился минимальным поражением со счетом 4:5. Авторами забитых шайб стали Станислав Филиппенко, Станислав Александров, Абай Мангисбаев и Александр Перкин.

Во второй игре против "Трактора" "Барыс" уступил со счетом 1:7. Единственную шайбу в составе астанинского клуба забил Станислав Филиппенко.

Девятый тур чемпионата КХЛ 3х3 продолжится завтра, 21 февраля.

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