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Вратарь сборной Казахстана получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

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Казахстанский хоккеист Никита Бояркин
Никита Бояркин. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею и столичного "Барыса" Никита Бояркин получил повреждение в матче КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клубу.

В матче с "Ладой" Никита Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Традиционный срок восстановления при повреждении такого характера — более трех месяцев.

В мае этого года сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира в элитном дивизионе. На данный момент неизвестно, успеет ли Бояркин восстановиться до старта мирового первенства.

Напомним, в последнем матче астанинский "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этой встрече ворота столичного клуба защищал Андрей Шутов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221824-vratar-sbornoy-kazahstana-poluchil-sereznuyu-travmu-i-vybyl-na-dlitelnyy-srok/