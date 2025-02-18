Вратарь сборной Казахстана получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею и столичного "Барыса" Никита Бояркин получил повреждение в матче КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клубу.

В матче с "Ладой" Никита Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Традиционный срок восстановления при повреждении такого характера — более трех месяцев.

В мае этого года сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира в элитном дивизионе. На данный момент неизвестно, успеет ли Бояркин восстановиться до старта мирового первенства.

Напомним, в последнем матче астанинский "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этой встрече ворота столичного клуба защищал Андрей Шутов.

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