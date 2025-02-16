Сборная США по хоккею обыграла Канаду и вышла в финал Турнира четырех наций

Мужская сборная США по хоккею с шайбой одержала волевую победу над командой Канады в матче группового этапа Турнира четырех наций, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура в "Белл-центре" в Монреале. Хозяева площадки уступили со счетом 1:3.

В составе сборной США дубль оформил Джейк Гюнцель (11, 59 минуты), который в концовке матча поразил пустые ворота. Еще одну шайбу забросил Дилан Ларкин (34). Автором единственного гола канадцев стал Коннор Макдэвид (6).

Первой звездой матча в итоге был признан Гюнцель. Второй и третьей — Ларкин и Макдэвид соответственно.

Победа стала второй подряд для сборной США, которая набрала максимальные шесть очков. Американцы обеспечили себе первое место в группе и выход в финал, куда попадут две сильнейшие команды предварительной стадии.

Канадцы с двумя очками занимают вторую позицию. Столько же баллов в активе сборных Финляндии и Швеции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.