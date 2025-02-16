Овертайм определил победителя матча сборных Финляндии и Швеции на Турнире четырех наций

Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Швеции во втором туре группового этапа Турнира четырех наций, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились на арене "Белл-центр" в Монреале. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.
У шведов по шайбе забросили Мика Зибанеджад (9 минута), Расмус Далин (26) и Эрик Карлссон (31). В составе финнов отличились Антон Лунделль (11), Микко Рантанен (20, в большинстве) и Александр Барков (38).
Победитель выявлялся в десятиминутном овертайме в формате 3х3. Решаюшую шайбу забросил финн Микаэль Гранлунд (62), в итоге признанный первой звездой матча.
Сборная Финляндии одержала первую победу на Турнире четырех наций и с двумя очками поднялась на третью позицию. Шведы потерпели второе подряд поражение в овертайме и с двумя баллами опустились на четвертую строчку.
Также в турнире участвуют сборные США и Канады. По итогам кругового группового этапа две сильнейшие команды выйдут в финал.
Напомним, Турнир четырех наций в нынешнем сезоне заменил Матч звезд НХЛ. В состав каждой сборной вошли ведущие хоккеисты лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221082-overtaym-opredelil-pobeditelya-matcha-sbornyh-finlyandii-i-shvecii-na-turnire-chetyreh-naciy/