Разгромом завершился первый матч сборной США по хоккею на Турнире четырех наций

Мужская сборная США по хоккею с шайбой с крупной победы стартовала на Турнире четырех наций, который заменяет Матч звезд НХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом туре соревнований американцы встретились с командой Финляндии. Матч прошел в Монреале и завершился волевой победой сборной США со счетом 6:1.

Первыми вперед вышли финны благодаря голу Хенри Йокихарью (8 минута). Затем американцы забросили шесть шайб подряд. По дублю оформили Брэди Ткачук (11, 43) и Мэттью Ткачук (41, 52), который оба гола забил в большинстве, еще по разу отличились Мэтт Болди (38) и Джейк Гюнцель (41).

Победа позволила сборной США набрать три очка и единолично возглавить таблицу после первого тура. Следом идут канадцы (два балла) и шведы (один). Финны без набранных очков замыкают таблицу.

После кругового группового турнира две сильнейшие команды выйдут в финал.

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