Сборная Канады по хоккею вырвала победу над Швецией в первом матче Турнира четырех наций

Мужская сборная Канады по хоккею выиграла первый матч Турнира четырех наций, который заменил в календаре Матч звезд НХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовая встреча соревнований прошла в Монреале. Канадцы одержали победу над сборной Швеции в овертайме со счетом 4:3.

В основное время у "кленовых листьев" отличились Натан Маккиннон (1 минута, в большинстве), Брэд Маршан (14) и Марк Стоун (38). В составе скандинавской команды голами отметились Юнас Бродин (30), Адриан Кемпе (42) и Йоэль Эрикссон Эк (49). Победную шайбу в овертайме в формате 3х3 забросил Митчелл Марнер (67).

Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Канады Сидни Кросби, который отметился тремя голевыми передачами.

По итогам встречи "кленовые листья" набрали два очка и возглавили таблицу. У шведов один балл.

Также в турнире выступают сборные США и Финляндии. Предусмотрен круговой формат, в котором все команды по разу сыграют друг с другом.

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