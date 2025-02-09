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Команда с вратарем "Барыса" выиграла Матч звезд КХЛ и пять миллионов рублей

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Казахстанский хоккеист Никита Бояркин
Никита Бояркин. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Казахстанский вратарь Никита Бояркин стал одним из победителей Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Новосибирске, передает корреспондент NUR.KZ.

Голкипер был единственным представителем астанинского "Барыса" на выставочном соревновании. Он играл за дивизион Чернышева, в котором казахстанский клуб выступает в КХЛ.

В субботу команда одержала победу в полуфинале, а воскресенье сыграла в финале. В решающем матче мини-турнира представители дивизиона Чернышева одержали победу над сборной дивизиона Боброва со счетом 9:8.

Триумфаторы получили сертификат на впервые учрежденный денежный приз — пять млн рублей (около 26,3 млн тенге по нынешнему курсу).

Отметим, что в тренерский штаб команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ входил казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2219210-komanda-s-vratarem-barysa-vyigrala-match-zvezd-khl-i-pyat-millionov-rubley/