Команда с вратарем "Барыса" выиграла Матч звезд КХЛ и пять миллионов рублей

Казахстанский вратарь Никита Бояркин стал одним из победителей Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Новосибирске, передает корреспондент NUR.KZ.

Голкипер был единственным представителем астанинского "Барыса" на выставочном соревновании. Он играл за дивизион Чернышева, в котором казахстанский клуб выступает в КХЛ.

В субботу команда одержала победу в полуфинале, а воскресенье сыграла в финале. В решающем матче мини-турнира представители дивизиона Чернышева одержали победу над сборной дивизиона Боброва со счетом 9:8.

Триумфаторы получили сертификат на впервые учрежденный денежный приз — пять млн рублей (около 26,3 млн тенге по нынешнему курсу).

Отметим, что в тренерский штаб команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ входил казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков.

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