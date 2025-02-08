Вратарь "Барыса" стал финалистом Матча звезд КХЛ и поборется за пять миллионов рублей

Команда дивизиона Чернышева с казахстанцем Никитой Бояркиным в составе вышла в финал Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Голкипер стал единственным представителем столичного клуба на выставочном соревновании. Он вошел в состав сборной дивизиона Чернышева, так как именно в нем выступает "Барыс" в рамках КХЛ.

В полуфинале мини-турнира сошлись команды из одной конференции. Дивизион Чернышева, за который в воротах сыграл и Бояркин, одержал победу над дивизионом Харламова со счетом 10:6.

В финале команда казахстанца встретится с представителями дивизиона Боброва, которые одолели дивизион Тарасова со счетом 9:6. Эта игра состоится 9 февраля.

Также в воскресенье Бояркин может принять участие в мастер-шоу в конкурсе вратарей. Матч звезд КХЛ проходит в двухдневном формате в Новосибирске.

Команда, которая станет победителем мини-турнира, получит денежный приз в размере пяти млн рублей (более 26 млн тенге по нынешнему курсу) . Самый ценный игрок финального матча заработает премию в 500 тысяч рублей (около 2,6 млн тенге).

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